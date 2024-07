Lore Improta rebate críticas por tratamento com babá da filha

Lore Improta ficou incomodada com os comentários negativos nas redes sociais, acusando-a de atrapalhar a refeição da babá de Liz, fruto de sua relação com o cantor Leo Santana. A influenciadora esclareceu a situação nos Stories do Instagram, mostrando as críticas recebidas. “Leninha [a babá] não teve seu belo almoço interrompido para cuidar da criança”, afirmou.

A influencer viajou para o Rio de Janeiro com a filha e a funcionária. Na tarde de terça (9/7), ela mostrou a menina andando atrás de um garçom num restaurante. “Fazendo amizade com todos os garçons. Lizanda, ô meu Deus… Leninha”, chamou ela nos Stories do Instagram.

Na sequência, fica a impressão de que a babá se levantou da mesa para ir buscar a pequena, de 2 anos. Porém, após as críticas, Lore negou.

“Está cada dia mais difícil postar coisas pra vocês aqui… A gente precisa fazer uma terapia intensiva pra gente não perder as estribeiras”, soltou ela.

“Vamos lá, meus amores, vamos lá voltar no videozinho que postei de Liz indo brincar com o garçom. Aí eu faço assim: ‘Leninha’. Leninha faz o quê? Olha para avistar onde Liz está. Leninha não foi interrompida do belo almoço dela para poder correr atrás da criança. Foi, Leninha?”, questionou a influenciadora.

A funcionária, então, faz sinal de não com a mão. “Agora, se ela quisesse levantar para ir atrás de Liz, ela poderia ir. Assim como eu. Mas ela só fez assim [virou para trás]. Eu tô recebendo uma enxurrada de comentários. Ai, gente. Na moral”, reclamou

Lore ainda mostrou algumas das críticas que recebeu nas respostas dos Stories. “A babá comendo e teve que ir ver a menina. Larga o celular mulher”, escreveu um seguidor.