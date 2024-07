Ludmilla acumulou lançamentos no primeiro semestre de 2024. Em fevereiro, ela e Ivete Sangalo conquistaram o 1º lugar da plataforma musical com o hit carnavalesco “Macetando”. Também divulgou, no mesmo mês, o disco “Numanice #3”, que acumula mais de 50 milhões de streams no Spotify.

A cantora foi a primeira artista afrolatina a comandar um show no palco principal do festival Coachella, que ocorre nos Estados Unidos e é um dos maiores do mundo, em abril. No mesmo mês, lançou o single “Piña colada” com o colombiano Yan Castro.

Ludmilla teve estreias em junho. A quarta edição do Lud Session, projeto acústico que estreou em 2021, aconteceu com a cantora Iza. Outras edições contaram com participações dos artistas Xamã, Gloria Groove e Luísa Sonza, nesta ordem.

Agora, a cantora se prepara para estrear a turnê “Numanice #3”, que passa pelas principais capitais brasileiras e vai ao exterior, como Lisboa, em Portugal, e Miami, nos EUA, pela primeira vez.