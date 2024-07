“E o Amador Aguiar, presidente do Bradesco, que também não tinha diploma universitário. Isso demonstra que a gente não pode arriscar na sorte, tem que estudar”, declarou.

Antes de ir para Diadema, o chefe do Executivo esteve em Osasco, para a entrega de um novo prédio da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), cidade que possui relação com Silvio Santos e Amador Aguiar. As sedes do SBT e do Bradesco são localizadas no município da zona oeste.