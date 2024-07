Mãe de bebê fraturado no parto é denunciada após “fuga” de hospital

São Paulo — A família do bebê Noah, que nasceu segunda-feira (8/7), foi até o Conselho Tutelar denunciar a falta de assistência do hospital, mas foi surpreendida com a informação de que a maternidade já tinha denunciado a mãe da criança.

Segundo a madrinha do bebê, a autônoma Larissa Baptista da Silva, o prontuário médico, inclusive, já estava no Conselho Tutelar e relatava que a mãe saiu do hospital sem amamentar a criança. A mãe do bebê deu sua versão do que aconteceu na Maternidade Municipal e aguarda as providências. O menino Noah se recupera em casa e será encaminhado por um ortopedista pediátrico. As informações são do G1.

O bebê teve uma fratura na clavícula durante o parto em São Vicente, no litoral de São Paulo, na Maternidade Municipal, no Hospital São José. A mãe, Glória Stefani Rodrigues dos Santos, de 25 anos, contou que a parte abaixo do peito de Noah Gabriel não estava saindo e a obstetra precisou “usar a força”.

A prefeitura disse que todos os casos de evasão [fuga] de menores de idade são reportados ao Conselho Tutelar. De acordo com a pasta, esta medida é estabelecida para que os direitos e cuidados médicos sejam garantidos, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

A administração municipal acrescentou ainda que a Secretaria da Saúde (Sesau) está à disposição para dar o melhor atendimento ao bebê e à família. O Conselho Tutelar também acompanha o caso após receber a notificação da Maternidade Municipal e ser procurado pela mãe do bebê.

Relembre o caso

Após o parto, o bebê parou de mexer o braço esquerdo. A pediatra solicitou exames de raios-X e constatou que o menino sofreu uma lesão, mas seria curado sem intervenção em duas semanas. Em nota enviada ao Metrópoles, a Prefeitura de São Vicente informou que o bebê nasceu na última segunda-feira (8/7), às 13h18, por parto normal na Maternidade Municipal, no Hospital São José.

O pai do bebê foi até a Delegacia de São Vicente e foi orientado a sair do hospital e procurar outro atendimento. A família saiu e, no mesmo dia, Noah foi atendido por um ortopedista que confirmou a fratura na clavícula e imobilizou a região com uma tala.