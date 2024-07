Mãe de seis filhos, idosa de 73 anos se forma no Ensino Médio e quer fazer faculdade: “Não vou parar”

No Acre, uma história inspiradora tomou as redes sociais nesta quinta-feira (11). A senhora Maria Eliete Farias da Cruz, de 73 anos, formou no ensino médio no Acre. O filho, Daniel Cruz, compartilhou a conquista e a história da mãe nas redes sociais.

Ao ContilNet, Daniel dividiu a história da mãe. Nascida em Rio Branco, Eliete contou que após casar, parou os estudos, mas sentia vontade de voltar para a sala de aula e, em 2024, se formou no ensino médio por meio do Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Eu não vou parar por aí, não. Eu ainda pretendo fazer faculdade. Eu vou fazer Artes Cênicas”, disse.

Eliete é mãe de seis filhos e afirma que a sensação de ter se formado é indescritível. “Sem palavras para definir”, contou.

A formanda contou que todos os dias pegava o ônibus para ir para aula e se sentia muito acolhida no CEJA. “Todos os professores são de excelência”, ressaltou.

Eliete também deixa um recado aos jovens. “Os jovens que não querem estudar. Vamos jovens! Ainda dá tempo. Bola pra frente”, completou.

Nas redes sociais, Daniel Cruz emocionou os seguidores ao contar a história da mãe.

Veja a declaração emocionante de Daniel:

“Cada página virada, cada lição aprendida e cada obstáculo superado foram prova do seu espírito incansável e da sua paixão pela vida. Você mostrou que a força de vontade pode romper qualquer barreira, e que a busca pelo aprendizado é uma aventura para toda a vida”, escreveu.