Mãe repudia e lamenta atitude de Ana Castela com a filha

Nesta quinta-feira (25/7), a assessoria de Ana Castela falou sobre o episódio envolvendo um ataque de estrelismo da cantora e algumas crianças no rodeio de Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. Para a coluna Fábia Oliveira, a produção esclareceu, com exclusividade, que a famosa recebeu um determinado número de pessoas no camarim e que, quem ficou de fora, foi porque não estava no local na hora do atendimento.

No entanto, a mãe de uma das fãs-mirins da boiadeira discorda. Ela garante que estava na entrada do espaço e que, inclusive, fez um registro da menina com uma pessoa da banda de Ana:

“Que cara de pau! Minha filha chegou a tirar foto com um dos integrantes da banda na frente do camarim. Lamentamos que ela tenha essa atitude de, ao invés de tentar resolver o problema, tirar o corpo fora”, declarou Gislaine Santos com exclusividade.

A advogada lembrou que a administração do rodeio ainda interveio, tentando reverter a situação e insistindo com o staff de Castela para que recebesse as pessoas que estavam aguardando. “As crianças ficaram ali, pediram, imploraram e foram expulsas porque a Ana disse que não sairia do camarim. A organização do evento tentou negociar e ela foi irredutível”, ressaltou.

Gislaine desabafou sobre a frustração com a artista: “Só crianças que continuam amando e admirando [a Ana Castela]. Ela, como artista e que tem um público infantil gigantesco, deveria ter mais empatia”.

No entanto, a Gislaine Santos frisou que a menina, de nove anos, segue admirando a famosa. “Ela passou a tarde inteira ouvindo Ana Castela. Perguntei se ela ainda gosta da Ana e ela disse que ficou triste, mas que vai amar a Ana até o fim da vida”, concluiu.