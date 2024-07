Maraisa, 36, e Fernando Mocó, escolheram a data do casamento dias após celebrarem um ano de namoro. O casal subirá no altar já no dia 3 de outubro deste ano, segundo informações confirmadas pela assessoria da artista à CNN.

Em setembro de 2023, a cantora da dupla Maiara & Maraisa foi pedida em casamento pelo empresário, que conhece desde a infância — quando eram vizinhos. Alguns meses depois, em novembro, o casal enfrentou um rápido término, mas logo reataram, quando a cantora afirmou que insistiria no relacionamento. Desde então, Maraisa já fazia planos para se casar ainda neste ano. “Gratidão a Deus por tudo que a gente já viveu até aqui. Ele abençoou e cuidou de cada detalhe do nosso relacionamento, que o Senhor nos proteja e guie nossos caminhos. Te amo muito”, escreveu a artista ao se declarar para Fernando.