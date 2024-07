Marcus Alexandre tem dois jingles: retorno do “Chame, chame” e composição junina; OUÇA

O ex-prefeito Marcus Alexandre oficializa sua candidatura à Prefeitura de Rio Branco nesta sexta-feira (26), no Ginásio do Sesc. Na ocasião, o político também tornou oficial os seus dois jingles da campanha.

Uma das músicas é a regravação do hit “Chame, Chame”, que fez sucesso na sua ultima campanha à Prefeitura.

LEIA: Marcus Alexandre sai em caminhada com centenas de apoiadores até a convenção no Sesc

O segundo hit é junino e pede que Marcus “traga de volta a solução”.

Apesar de oficializar os jingles na convenção, a entrada de Marcus foi embalada pela música “Ta escrito”, do Grupo Revelação.

As duas músicas de sua campanha foram produzidas no Acre, de acordo com a assessoria do candidato.

Confira os jingles:

Créditos:

Produção: Produtora Studio7

Voz: Lukas Gomes

Letra: Sérgião