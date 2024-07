Marta pede foco para a Seleção nas Olimpíadas: “Ainda não acabou”

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda (29), a capitã Marta falou sobre o assunto. Ela justificou a derrota para as japonesas.

“Tudo o que importava para o Japão era vencer o jogo. Tiramos os olhos da bola e isso obviamente acabou nos custando caro”, disse a camisa 10.

Dona da camisa 10 da Seleção, Marta é a mais experiente da equipe. Aos 38 anos, e disputando pela 6ª vez os Jogos Olimpícos, ela afirma que a equipe precisa manter a confiança e a atenção na partida contra a atual campeã do mundo, a Espanha, pois “nada está decidido”.

“Poderíamos estar aqui comemorando uma vitória, mas, em vez disso, temos de manter o foco. Mas ainda não acabou. Temos de dar tudo de nós como um grupo, isso é futebol. Tudo pode acontecer”, afirmou a rainha.

Após a vitória por 1 x 0 diante da Nigéria, e a derrota por 2 x 1 para o Japão, o Brasil terá pela frente a Espanha, de Alexia Putellas e Aitana Bonmatí. As europeias são as atuais campeãs do mundo, e deverão fazer uma partida complicada contra as brasileiras.

As comandadas do técnico Arthur Elias precisam vencer para não depender de resultados para se classificarem para o mata-mata do torneio olímpico.