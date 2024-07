Nesta quinta-feira (18/7), viralizou um vídeo de MC Ryan SP comemorando a liberdade de Nino Abravanel. O influenciador está sendo acusado de homicídio, por ter matado o servente de pedreiro, Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos, por vingança. A vítima teria agredido o avô do rapaz, Valdeci Ferreira da Silva, de 70 anos, que faleceu no dia seguinte ao crime no Hospital Municipal do Campo Limpo. O caso aconteceu no dia 19 de maio.

O funkeiro aparece num bar, estourando uma garrafa de espumante, ao lado de outros amigos, além de Abravanel. “Liberdade pro Nino Abravanel, hoje é tudo no bololô”, escreveu na legenda do vídeo, compartilhado nas redes sociais. Nino teve a prisão preventiva negada Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O irmão do influencer, Deric Elias Costa, também é apontado como um dos suspeitos. Embora o pedido para deter os dois tenha sido indeferido, eles foram citados como réus. A vítima de Nino e Deric foi encontrada sem vida na Zona Sul de São Paulo, atingido com 11 disparos de arma de fogo na cabeça, como afirma o boletim de ocorrência. A juiz do caso estipulou 10 dias para a apresentação da defesa por escrito, anexando “ao mandado termo próprio para que informem se têm condições de constituir defensor ou se desejam que lhes seja nomeado Defensor Público”. A magistrada esclareceu por que não decretou a prisão dos suspeitos: “Seja para garantia da ordem pública seja para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, pese embora a extrema gravidade do crime imputado aos denunciados”. Nino Abravanel tem 18 anos e na web conta com mais de 4 milhões de seguidores, onde mostra sua rotina, exibe uma vida luxuosa, além de manobras “perigosas e ilegais” em cima de uma moto, como classificou a polícia. Inclusive, foi através das redes sociais que os agentes usaram para localizar a vítima, de acordo com a investigação.