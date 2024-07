Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas nesta quinta-feira (18/7), no concurso de nº 2.750 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 53 milhões.

Os números sorteados nesta terça foram: 07 – 11 – 12 – 19 – 36 – 52. O próximo sorteio da Mega acontece sábado (20/7). no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nesta terça, a Caixa também sorteou os números da Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte. Segundo a Caixa, 201 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa R$ 14.652,96. Outros 5.899 bilhetes cravaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 713,25, cada um. As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, além do site de loterias da Caixa. A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. Para jogar, o apostador precisa ter mais de 18 anos.