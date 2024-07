Meio ambiente: Operação de Desintrusão da Terra Indígena Karipuna é finalizada

A cerimônia contou com a presença do Ministro dos Povos Indígenas, em exercício, da Presidente da FUNAI, do representante da Casa Civil da Presidência da República, do Comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, da Advocacia-Geral da União (AGU), do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAN), da Força Nacional de Segurança Pública, do Ministério Público Federal (MPF), dos superintendentes da PF, PRF e IBAMA, dentre outros órgãos.

A operação foi iniciada em 1º de junho de 2024, sendo a 17ª Brigada de Infantaria de Selva responsável por montar e operar a Base Operacional, que serviu de apoio para os Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização empregados (OSPF). O 17º Batalhão Logístico de Selva foi a Organização Militar designada para prover o apoio para cerca de 200 agentes envolvidos na operação.

Na base operacional, foram servidas mais de 25 mil refeições, manutenidos cerca de 160 veículos, realizados 271 atendimentos médicos e consumidos mais de 27 mil litros de água potável. As comunicações táticas, também, a cargo da Brigada, foram fundamentais para a coordenação, comando e controle da operação, sendo empregados meios de telefonia e transmissão de dados satelitais, rádios e sistemas informatizados.

A singularidade da profissão militar e o permanente estado de prontidão do Exército foram essenciais para o apoio aos povos originários e a proteção do meio ambiente.