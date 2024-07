Mel Maia se manifesta após suposto vídeo de sexo com traficante vazado

A atriz Mel Maia se pronunciou nesta quinta-feira (4) após ter o nome entre os assuntos mais citados no X, antigo Twitter. Recentemente, um vídeo suspeito entre duas pessoas fazendo sexo viralizou nas redes sociais, indicando que dupla seria a artista e o traficante Corolla, preso na quarta-feira (3).

No registro que dominou as redes sociais, a mulher que aparenta ser Mel Maia está fazendo sexo oral no homem, que não tem a identidade revelada. Os rumores chegaram até a atriz, que decidiu se pronunciar sobre o suposto vídeo íntimo vazado.

Em um perfil pessoal do Instagram, Mel Maia apontou que a gravação trata-se de uma deep fake, processo de alteração de imagem realizado por inteligência artificial.