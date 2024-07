Menina de 12 anos é presa por sufocar prima mais nova até a morte; iPhone seria motivação

Uma menina, de apenas 12 anos, foi acusada de assassinato em primeiro grau e adulteração de provas após sufocar prima mais nova até a morte. Segundo a Justiça norte-americana, o crime teria sido motivado por um iPhone e foi registrado por câmeras de monitoramento.

O caso aconteceu no dia 15 de julho, em Humboldt, no estado do Tennessee.

Briga por iPhone fez menina sufocar prima mais nova

Um familiar relatou qye elas discutiram por causa de um iPhone na data do crime, quando retornavam da casa da avó. Segundo comunicado do promotor distrital de Gibson, Frederick Agee, o assassinato aconteceu enquanto a menina mais nova dormia.

Uma câmera de monitoramento registrou o assassinato, dentro do quarto que as duas dividiam. As imagens mostram que a criança mais velha usou roupas de cama para sufocar a prima mais nova enquanto ela dormia no beliche de cima. Depois que a criança morreu, “a jovem limpou a vítima e reposicionou seu corpo”, disse Agee.

Jovem responderá ao crime como adulta

Segundo a Associated Press News, a Justiça decidiu acusar a menor de idade por assassinato em primeiro grau e adulteração de provas. “Considero este um dos atos violentos mais perturbadores cometidos por um adulto ou um jovem que meu escritório processou”, escreveu o promotor.

Frederick Agee informou que solicitará que a criança, que completará 13 anos no fim deste mês, em um tribunal de adultos. Assim, ela poderá ter “uma sentença mais longa, seja através de encarceramento ou supervisão com condições ordenadas pelo tribunal”.