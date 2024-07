Ministro Barroso vai realizar palestra em Rio Branco e receber maior honraria do Estado

A chegada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso ao estado do Acre se aproxima, e ele participará de uma extensa agenda junto ao Tribunal de Justiça do Estado (TJ/AC), além de realizar palestra.

Barroso deve desembarcar em Rio Branco ainda na noite de terça-feira (23), com o único compromisso da noite sendo um jantar. Na manhã seguinte, o ministro segue para realizar palestra.

Ele ainda será homenageado durante sua estadia, recebendo a Outorga da Ordem do Mérito Judiciário e a Ordem da Estrela do Acre, sendo honrarias entregues pelo TJ/AC e Governo do Estado, respectivamente.

A passagem do ministro se encerrará já no dia seguinte, mas não retorna a Brasília após visita ao estado. Ele segue para Porto Velho, em Rondônia, onde também cumpre agenda.

A última visita de Barroso ao estado do Acre foi no ano de 2021, quando foi convidado a participar da inauguração da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC).