Moradores comemoram chegada da pavimentação e drenagem da Rua Esperança

Os moradores do bairro Jardim Primavera celebram a conclusão da pavimentação da rua Esperança, um importante acesso da região. A obra, finalizada pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras, trouxe asfalto quente e um robusto sistema de drenagem, solucionando um antigo problema de acesso e valorizando os imóveis locais.

A via, localizada na ladeira do Aníbal, na Avenida Brasil, agora conta com manilhas de grande capacidade para garantir a vazão da água, melhorando significativamente a infraestrutura. A conclusão da obra foi comemorada na manhã desta quarta-feira (10) pelos moradores, que celebraram o novo momento da rua.

Seu Assis, um dos moradores mais antigos do local, expressou sua satisfação com a obra. “Eu moro aqui há muito tempo e tinha bastante dificuldade de sair pela falta de acesso. Agora, qualquer tipo de veículo pode chegar à frente da minha residência. Antes, o nosso terreno não tinha muito valor, mas agora ganha um maior valor com esta pavimentação. Agradecemos à gestão municipal”, disse o aposentado.

A pavimentação da rua Esperança faz parte de um conjunto de melhorias que o prefeito Marzinho Serafim tem realizado em diversos pontos da cidade, aproveitando o verão para intensificar os trabalhos. Além da da referida rua, outros trechos, como o bairro da Vitória e algumas ruas do bairro Eugênio Augusto Areel, também estão beneficiadas.

A melhoria da infraestrutura é um marco importante para a comunidade local, que há anos sofria com a falta de pavimentação adequada.