Morre Iran Lima, o Seu Candinho da Escolinha do Professor Raimundo

Morreu, na manhã deste domingo (21/7), aos 88 anos, o ator Iran Lima, o Seu Candido Manso da Escolinha do Professor Raimundo. O ator tinha 88 anos e estava internado em uma unidade de saúde da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

O humorista se sentiu mal na última sexta-feira (19/7) e foi levado ao Hospital da Unimed Barra. A esposa do ator, Lucia Baruffaldi, confirmou o falecimento, conversou com a coluna e contou o que aconteceu.

“Ele já teve vários AVCs e dois infartos. Na sexta, ele passou mal. Viemos ao hospital e ele ficou internado. Até ontem, ele estava debilitado, mas falando. Hoje recebemos a notícia do falecimento”, relatou ela.

A companheira de Iran Lima revelou, ainda, que descobriram outro problema de saúde: “A gente não sabia, mas ele tinha um aneurisma no abdômen, que estourou”, desabafou.

Iran Lima fez sucesso como Seu Candido Manso, da Escolinha do Professor Raimundo, e participou do elenco da Escolinha do Gugu. Além disso, ele foi diretor dos Trapalhões e dos programas do Chico Anysio e do Jô Soares.