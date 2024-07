Motociclista perde controle de moto e colide contra trator no interior do Acre

A motociclista Maria das Dores Lúcio Gadelha, de 57 anos, ficou ferida após colidir a própria moto com um trator rolo compressor, na noite desta quarta-feira (24), no km 72 da BR-317, na Vila Caquetá, na Estrada de Boca do Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Maria trafegava em uma motocicleta modelo Honda CG 125, de cor preta, com destino à sua residência no Km 74, quando, ao passar por um trecho em obras, sem sinalização adequada e escuro, colidiu com o trator rolo compressor que estava estacionado no local.

Com o impacto, Maria sofreu uma possível fratura no braço esquerdo, um corte na testa e múltiplas escoriações.

Uma ambulância da Vila Caquetá foi acionada e encaminhou Maria ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.