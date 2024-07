Motorista desvia de moto e capota carro na Estrada de Porto Acre; 4 pessoas ficam feridas

O motorista Antônio Thalisson Freire de Souza, 27 anos, e os passageiros Bruno Freire de Souza, 18, Maria Francinaira Martins da Silva, 29, e uma criança de 7 anos ficaram feridos após um capotamento na tarde desta quarta-feira (24), no km 50, nas proximidades da entrada do Ramal Pirapora, na rodovia AC-10, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, o motorista Antônio e os passageiros trafegavam em um carro modelo Classic, de cor preta, sentido Vila do Incra-Porto Acre, quando o motorista desviou de uma moto, perdeu o controle da direção e capotou.

Com o impacto, Antônio Thalisson sofreu um trauma na face e dores na cervical e na lombar. Já Maria Francinaira reclamou de dores na lombar e sofreu escoriações pelo corpo. O adolescente Bruno sofreu um trauma no braço e a criança de 7 anos teve escoriações.

As vítimas foram levadas em outro carro até a rotatória da Vila do Incra, onde uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam os pacientes ao pronto-socorro de Rio Branco, todos em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O veículo foi removido por um guincho.