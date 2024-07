MPAC convoca dezenas de aprovados no último concurso público; veja a lista completa

O Ministério Público do Acre (MPAC) divulgou em edição extra do Diário Eletrônico nesta terça-feira (30), a lista dos convocados que haviam sido aprovados no V Concurso Público para Servidores Efetivos.

Além da lista, o edital de convocação também contem informações sobre entrega de documentos, procedimentos para a nomeação e lotação inicial dos novos servidores.

Ao todo, foram convocados 43 candidatos, entre técnicos e analistas ministeriais, em diversas áreas.

Os candidatos convocados devem enviar a documentação necessária para a nomeação e posse no prazo de 10 dias úteis a partir da publicação do edital.

A documentação pode ser enviada por e-mail para [email protected], e os documentos não passíveis de verificação digital devem ser apresentados em original na Diretoria de Gestão com Pessoas do MPAC.

Veja a lista: