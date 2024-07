A 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, com apoio da Policia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, no sábado (29/6), uma mulher de 26 anos por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu no bairro São Francisco.

Conforme o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, o crime ocorreu na sexta-feira (28), após a vítima sair da escola e parar em frente à residência da mulher para esperar umas amigas, sendo que uma delas é vizinha da autora. “A mulher insistiu para que a vítima esperasse dentro de sua residência e ela aceitou, mas antes informou às amigas sobre onde ela estaria. Na residência, a infratora a embebedou a adolescente, a deixando sem capacidade de resistência, e cometeu o delito”, disse. Segundo o delegado, as amigas da adolescente ficaram preocupadas por não terem mais notícias dela desde o último contato, e a procuraram na casa da mulher, onde encontraram a vítima em visível estado de embriaguez. “Elas chegaram a gravar um vídeo para demonstrar o estado em que a adolescente se encontrava. Após ser retirada da casa e conforme foi recobrando a consciência, a vítima procurou o Conselho Tutelar do município e relatou o que teria acontecido”, disse. De acordo com o delegado, prontamente as equipes policiais da PC-AM e PMAM foram acionadas e saíram em diligências para capturar a autora. Em depoimento, ela confessou o crime e as investigações seguem para descobrir se há outras vítimas. Procedimentos A mulher responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.