Mulher fica com fratura exposta após acidente com carro de ex-prefeito no interior do Acre

O ex-prefeito de Epitaciolândia, José Ronaldo Pessoa e a motociclista Luzia de Souza Silva, de 33 anos, se envolveram em um acidente na Avenida Santos Dumont, no centro do município, nesta quarta (24).

Segundo informações obtidas no local, o ex-prefeito do município e motorista do veículo, José Ronaldo Pessoa, teria realizado uma conversão proibida na avenida, resultando em uma colisão com ela.

O acidente causou uma fratura exposta na perna esquerda da motociclista, que caiu no asfalto devido ao impacto.

Policiais, que estavam próximos ao local do acidente, prestaram os primeiros socorros à vítima, enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e da Fiscalização de Trânsito (Ciretran/Brasiléia).

O ex-prefeito permaneceu no local, cooperando com as autoridades. Segundo informações dos socorristas, sua condição está sendo avaliada para determinar a necessidade de uma possível transferência para Rio Branco.