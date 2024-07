Mulher Melão promete nudes caso Time Brasil ganhe medalha de ouro

Renata Frisson, a Mulher Melão, prometeu distribuir nudes e vídeos sensuais para os atletas do Time Brasil que ganharem uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. A modelo afirmou que vai liberar o perfil no OnlyFans de forma gratuita para quem sair vitorioso da competição na França.

“Vou dar acesso gratuito ao meu OnlyFans para incentivar o Time Brasil, que ainda não ganhou sua primeira medalha de ouro. Temos apenas duas de bronze e uma de prata. Para incentivar, darei acesso gratuito para os medalhistas de ouro durante seis meses”, disse ela.

Mulher Melão fatura R$ 1 milhão com OnlyFans: “Mais que atriz global”

Mulher Melão é a milionária da vez e revelou ao programa Holofote, da rádio FM O Dia, que alcançou seu primeiro milhão em quatro meses produzindo conteúdo sexual no OnlyFans. Recentemente, ela atingiu a marca de 108,2 mil curtidas na plataforma. “Ganho mais que atriz global”, disse aos risos.

A cantora dividiu com o apresentador Dedé Galvão, que iniciou na plataforma durante o período de pandemia e que hoje ganha com o site mais do que com os projetos em revistas sensuais.

O sucesso no site adulto se estendeu para terras internacionais e a mulher-fruta conquistou uma legião de fãs fora do Brasil, que são consumidores fiéis dos conteúdos. “Eu tenho que me virar para falar espanhol, inglês, francês… Estou quase uma poliglota”, brincou.

Além disso, ela conta que para estar na plataforma a timidez deve ser deixada de lado e a interação com os fãs é essencial.

“As pessoas acham que é fácil e que basta abrir uma conta, mas não é. É preciso fazer conteúdo todos os dias. Tem que ter um roteiro, eles amam vídeo amador. O meu diferencial é justamente esse, eu gosto de me filmar, de fazer live. Eu faço toda uma produção. É 24 horas pensando no trabalho”, explicou.