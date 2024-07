Mulher morre após ficar 14 dias em fila de espera por cirurgia

Além disso, a juíza determinou a tutela de urgência para que Erina fosse transferida para uma unidade de saúde com especialidade médica cirúrgica endovascular em 24 horas.

No entanto, segundo o advogado, a decisão saiu após as 17h de sexta e por isso o hospital só respondeu ao pedido na segunda-feira (22/7). Erina morreu um dia antes.

Dor de cabeça

Erina sentiu fortes dores de cabeça e dormência nas pernas na madrugada do dia 6 de julho e procurou a UBS Varginha. Na unidade de saúde recebeu o diagnóstico de enxaqueca.

A dor não passou e, no mesmo dia, a paciente foi para o pronto-socorro Balneário São José. Após cerca de cinco horas de atendimento, ela foi transferida para o Hospital de Parelheiros, onde o aneurisma foi identificado.

Por conta da gravidade do caso, uma cirurgia de emergência foi feita. Após o procedimento, ela foi transferida para o Hospital do Campo Limpo para realizar mais exames.

No dia seguinte, Erina passou por uma angiotomografia, exame que avalia os vasos sanguíneos, que identificou a necessidade de a paciente passar por uma outra cirurgia de emergência. Segundo o advogado da família, a equipe médica do Hospital Campo Limpo tentou transferir a paciente para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital das Clínicas, mas a unidade afirmou que estava sem vagas.

A mulher foi entubada e sedada enquanto esperava por uma vaga de transferência

O coordenador da Neurologia do Hospital Municipal do Campo Limpo, Julio Cesar Guia Pereira, disse ao G1 que Erina já chegou em estado grave na unidade e que o hospital fez de tudo para conseguir a transferência.

O Metrópoles procurou a Secretaria de Saúde do estado e a Prefeitura de São Paulo, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestações.

A família pensa em entrar com processo na Justiça mas, segundo o advogado, a mãe resiste alegando que “nenhum dinheiro vai trazer ela de volta”