Mulheres com Bocalom: lideranças femininas lotam Afa Jardim e recebem mensagem de Michelle Bolsonaro

Centenas mulheres, que protagonizam importantes trabalhos por toda a capital Rio Branco, lotaram no início da noite desta quinta-feira (18) o Afa Jardim para declarar apoio a pré-candidatura de Tião Bocalom (PL-AC) a prefeito de Rio Branco e Alysson Bestene (PP-AC) pré-candidato a vice-prefeito.

À frente do movimento, grandes nomes de diversos partidos, como a presidente estadual do PL Mulher, Charlene Lima, acompanhada da namorada do pré-candidato a prefeito Tião Bocalom (PL-AC), Kelen Nunes, e da esposa do pré-candidato a prefeito Alysson Bestene (PP-AC), Roberta Bestene; a presidente municipal do PL Mulher Flaviane Stedille; presidente estadual do PP Mulher, Nazaré Souza; presidente do PSDB Mulher e pré-candidata a vereadora, Degmar Kinpara; e presidente do movimento de mulheres do Cidadania, Jéssica.

O evento contou também com a presença de diversas mulheres ilustres, como a vereadora Lene Petecão (UNIÃO-AC; as secretárias municipais Nabiha Bestene (Educação) e Neiva Tessinari (Planejamento); secretárias de Estado Nayara Lessa (Comunicação), Julie Messias (Meio Ambiente), Márdhia El-Shawwa (Mulheres), Amanda Vasconcelos (Assistência Social e Direitos Humanos), Mayara Cristine (Controladoria-Geral), Valeska Dessotti (Anac), e Iuçara Souza (Funtac); além da procuradora-geral do Estado Janete Melo.

“Somos muitas mulheres e, quando unidas, ficamos ainda mais fortes”, celebra a presidente Charlene Lima. Ela homenageou, no evento, mulheres importantes da política e as chamou à fala. Kelen comemora o grande número de presentes: “É um orgulho fazer parte desse grupo”.

Já Roberta lembra que esse será apenas um de muitos encontros: “Nós ainda vamos nos fortalecer ainda mais, em muitos outros encontros”. Nazaré, sob aplausos do grupo de mulheres progressistas, falou em união: “Foi sob esse propósito que decidimos nos unir em grupo”, fala que foi reforçada por Degmar e Jessica.

Únicos homens convidados a participar do evento, Bocalom e Alysson chegaram sob fortes aplausos. O pré-candidato Bocalom, de mãos dadas com Kelen, agradeceu o apoio de todas as mulheres presentes. “Mulherada, deixa eu falar uma coisa pra vocês: vocês são o que há de mais precioso feita por Deus. Eu tenho muito amor por todas as mulheres que já fizeram e fazem parte da minha vida. Minha Rainha Beth [sua ex-esposa, in memoriam] nunca deixará de ser rainha. Essa é a minha minha princesa [referindo-se a Kelen]. Obrigado, de coração, por todo o apoio de vocês”.

Já Alysson agradeceu a Deus pelo apoio, e as mulheres em nome do das Mulheres Progressistas. “As mulheres são fundamentais para o sucesso do nosso projeto. Ver mulheres importantes, cuidando da nossa cidade e do nosso Estado, me deixa feliz e satisfeito. Fico feliz com todas aqui presentes porque a concretização desse projeto e a nossa vitória significa também a vitória e a valorização das mulheres”.

Um dos momentos mais especiais da reunião contou com a mensagem de duas figuras da direita; uma local, outra nacional: Márcio Bittar e Michelle Bolsonaro. “Orgulho de vocês, que representam a legítima história de milhares de mulheres que, sofrendo muito, ocuparam esse espaço de chão e transformá-lo no Acre que tanto amamos”, diz Márcio.

Michelle Bolsonaro falou da colaboração entre homens e mulheres — algo que afirma que Bocalom e Alysson representam — e disse estar com saudades do Acre. “Algo que sempre reforço: mulheres e homens agindo juntos, em colaboração para o verdadeiro bem do povo. Que saudade de vocês! Estou muito feliz que nossas meninas estejam tão engajadas no nosso estado; em especial, na capital Rio Branco”.