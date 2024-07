Namorada de acreano, musa do Caprichoso é cotada para A Fazenda

Após o sucesso de Isabelle Nogueira no Big Brother Brasil 24, a Record está de olho em uma nova figura pública para seu próximo grande reality. Marciele Albuquerque, conhecida como musa do Boi Caprichoso e namorada do indígena Thiago Yawanawa há três meses, está sendo cogitada para integrar o elenco de A Fazenda 16.

Aos 30 anos de idade, Marciele não só se destaca como uma das principais ativistas de seu grupo étnico, o povo Munduruku, mas também conquistou uma base considerável de fãs nas redes sociais, contando com mais de 706 mil seguidores. Sua ascensão como personalidade digital vem acompanhada de um crescente interesse do público, refletido em sua influência online.

A iniciativa da Record em trazer Marciele para o programa visa captar um novo segmento de audiência e rivalizar com o sucesso da concorrência. O canal pretende explorar o potencial da ativista não apenas como competidora, mas como uma voz representativa e influente dentro do contexto do programa.