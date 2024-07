O chefe do Executivo afirmou que sempre busca conversar com ministros e ouvir diferentes agentes antes de tomar decisões.

“Toda vez que vou discutir algum assunto importante, primeiro, eu não gosto de tomar decisões precipitadas […] eu sempre procuro ouvir as pessoas antes. Se é uma decisão econômica, eu ouço alguns economistas; se é uma decisão política, eu ouço alguns dirigentes políticos, eu telefono para o movimento sindical. Eu quero consultar uma série pessoas para que, quando eu tomar a medida, eu tenha a consciência de defender as medidas que eu tomei”, pontuou o presidente

As declarações foram dadas durante entrevista à TV Record, nesta terça. Na conversa, Lula também defendeu o diálogo com parlamentares.

“Eu aprendi uma coisa também com a Dona Lindu: Eu não sou melhor do que ninguém, mas não tem ninguém melhor do que eu. O máximo que nós somos, somos iguais. Com suas virtudes e defeitos, nós somos iguais. Então, eu não sou um homem de baixar a cabeça para os problemas”, disse o chefe do Executivo

Ele complementou, afirmando que não é difícil lidar com o Congresso: “O Congresso é resultado da cara política do povo no dia da eleição. Então, se o povo tomou a decisão você, ao invés de ficar achando ruim ou julgando porque deputado é isso ou aquilo, não, converse com o deputado.”