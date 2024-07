Nicolau Júnior é eleito presidente da Aleac; Longo será vice, e Gonzaga o 1º secretário

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (9), os deputados estaduais aprovaram a nova composição da Mesa Diretora do parlamento.

O deputado Nicolau Júnior (Progressistas) voltou a ser conduzido como presidente da Casa pela terceira vez. O ex-presidente Luiz Gonzaga (PSDB) assumiu a 1ª secretaria e o deputado estadual Pedro Longo (PDT) segue como vice-presidente.

Gonzaga lembrou que os nomes na composição da mesa não mudam, apenas houve a troca entre ele e Nicolau, a chamada dobradinha.

A composição, portanto, ficou da seguinte forma:

Nicolau Júnior (PP) – presidente

Luiz Gonzaga (PSDB) – 1º secretário

Pedro Longo (PDT) – vice-presidente

Chico Viga (PDT) – 2º secretário

Maria Antônia (PP) – 2ª vice-presidente

Antônia Sales (MDB) – 3ª secretária

Eduardo Ribeiro (PSD) – 3º vice-presidente

Gene Diniz (Republicanos) – 4º secretário

André Vale (Podemos) – 5º secretário

Mesmo com as críticas de deputados da Oposição como Emerson Jarude e Edvaldo Magalhães, a nova composição foi aprovada por unanimidade, com 24 votos.