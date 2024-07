Noite do cachorro louco: idosa com 80 cachorros organiza festa para arrecadar alimentos

Com o objetivo de arrecadar alimentos para o abrigo de cachorros da dona Marcília, de 67 anos, a “Noite do Cachorro Louco” acontecerá no próximo sábado (27) na Casa do Poeta. Ela tem um abrigo com 80 cachorros, todos eles foram para o abrigo com alguma enfermidade, mas agora estão curados.

“Vários artistas se apresentando em torno de uma só causa: ajudar os animais”, descreve a organização do evento.

Dona Marcília transporta os animais feridos na sua bicicleta e oferece acolhimento para o tratamento dos animais:

“Agora chegou nosso momento de colaborar, os cães precisam de alimentos e de pessoas que queiram adotar”, fala o anúncio da festa nas redes sociais.

Como participar

A entrada para quem quiser participar é um quilo de alimento para os animais. Além disso, o evento faz chamadas para outras doações – além de alimentos.

Veja o cartaz da noite especial: