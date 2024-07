Nova onda de frio com raios, chuvas e ventanias poderá chegar a 11ºC a partir desta segunda

A nova onda de frio que atinge ao Acre na manhã desta segunda-feira (8) poderá chegar a 11 graus, segundo afirmou o pesquisador David Friale em seu site, O Tempo Aqui.

“As temperaturas mínimas, que são registradas antes do Sol nascer, deverão oscilar entre 11 e 14ºC, em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do vale do Rio Acre”, disse o Mago do Tempo.

A intensa e abrangente massa polar deixará os dias secos e ensolarados, com ventos intenso e noites geladas. Brasileia, Sena Madureira e municípios vizinhos também serão atingidos pelo frio, informa Friale.

O sul e oeste de Rondônia, como Vilhena, Costa Marques e Guajará-Mirim, além do pantanal do Mato Grosso, inclusive, a cidade de Cuiabá, podem sentir a mesma temperatura. “No entanto, o centro do Acre e o vale do Juruá, assim como o sul do Amazonas (Boca do Acre) e norte de Rondônia (Porto Velho), também serão atingidos, porém, com menor intensidade”, avisa.

A chegada da onda polar também pode trazer chuvas passageiras, mas que em alguns pontos do estado poderão ser fortes, acompanhadas de raios e ventanias.

“Alertamos para a queda acentuada da umidade relativa do ar, a partir da próxima terça-feira, quando poderão ser registrados, durante as tardes, percentuais inferiores a 30%, mas acima de 20%, o que caracterizará estado de atenção para a saúde humana. Nesta segunda-feira, por volta das 16h (horário de Rio Branco), publicaremos informações mais precisas sobre essa nova onda de frio polar”, promete o pesquisador.

Com informações do O Tempo Aqui