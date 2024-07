O pênis pode diminuir de tamanho com o passar dos anos? Descubra

O Metrópoles, então, esclarece o que é fato e o que é fake quando o assunto é o pênis.

Existe um tamanho padrão?

Em entrevista ao jornal inglês The Sun, a pesquisadora Philippa Kaye explicou que o tamanho médio do pênis é de aproximadamente 9 cm quando flácido/mole e cerca de 13 cm quando ereto.

Ao Metrópoles, o urologista Igor Valente Coimbra acrescenta: “Diferentes estudos em diferentes países costumam ter médias ligeiramente diferentes. Um dos maiores estudos realizados, juntando vários artigos de países diferentes, coloca como média um pênis flácido com comprimento de 9,2 cm, variando 1,6 cm para mais ou para menos e o pênis ereto com 13,1 cm, podendo variar 1,7 cm para mais ou para menos.”

Muito se fala sobre o tamanho do pênis, principalmente em grupos masculinos, mas, de acordo com uma pesquisa organizada pela ZipHealth, o tamanho ideal do pênis, na opinião das mulheres, é de 13,97 centímetros de comprimento e 11,43 centímetros de circunferência.

A percepção foi feita a partir de entrevistas com 800 mulheres heterossexuais ou bissexuais, 100 homens gays e 100 homens heterossexuais para explorar a importância do comprimento e da circunferência.

Dá para quebrar o pênis?

De acordo com o Igor Valente Coimbra, apesar do pênis não ter osso nem estrutura rígida, dá para “quebrar”, sim. Porém, o termo mais correto seria “rasgo” ou fratura. “Geralmente ocorre durante relações sexuais vigorosas, quando o pênis escapa e se choca contra a borda”, comenta.

O tamanho do pé reflete o tamanho do pênis?

Não. Um estudo que analisou os pênis de mais de 100 homens de idades variadas analisou o tamanho do sapato e o comprimento do pênis e não encontrou nenhuma correlação entre os dois.

O pênis pode diminuir com a idade?

Coimbra acrescenta que é comum que o pênis diminua com a idade, principalmente depois que o homem deixa de ter vida sexual ativa. A falta de ereções frequentes pode levar a esse processo.

Já o urologista Rodrigo Trivilato defende que o pênis não diminui. O que acontece é que, com o aumento da idade, pode haver uma alteração da produção hormonal e, consequentemente, o número de ereções.

O pênis pode apontar em qualquer direção?

Segundo Trivilato, “normalmente o pênis não é um órgão reto, ele tende a apontar para um dos lados.” Apesar disso, o médico acrescenta que é importante estar atento, pois existem doenças que fazem o pênis ficar torto.

Ter várias ereções ao longo do dia é normal?

“É normal e saudável ter várias ereções ao longo do dia. As mais comuns são as noturnas e matinais. Estas ereções levam sangue rico em oxigênio ao pênis, garantindo sua saúde”, comenta Rodrigo.

Por que o pênis tem formato de cogumelo?

Segundo a lógica evolutiva, pode parecer óbvio que a haste do pênis tenha formato cilíndrico ou tubular, para que possa se encaixar dentro do tubo muscular da vagina.

Já a “cabeça do cogumelo”, ou melhor, a glande do pênis é coberta pelo prepúcio, a menos que ele seja removido na circuncisão, que se enrola durante a ereção, expondo a cabeça.