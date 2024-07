Olimpíadas 2024: Zico é assaltado em Paris e tem prejuízo milionário

Embaixador do Time Brasil em Paris, o ex-jogador Zico teve um prejuízo considerável na capital francesa um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O ídolo do Flamengo foi roubado próximo ao hotel em que está hospedado. Assaltantes levaram 500 mil euros (algo em torno de R$ 3 milhões) de Zico, segundo o jornal Le Parisien. O G1, entretanto, escutou fontes que disseram que esse valor não procede e que o prejuízo seria no valor de R$ 1,2 milhão.

O ex-jogador da seleção brasileira estava no banco traseiro de um táxi com uma mala que tinha um Rolex, diamantes e notas de dinheiro (2 mil euros e 2 mil dólares).

Um assaltante tirou a atenção de Zico e do motorista enquanto outro bandido aproveitou a oportunidade para roubar a pasta. Uma investigação foi aberta para tentar encontrar os dois assaltantes.

Como embaixador do Time Brasil, Zico é responsável poracompanhar a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos. A ideia do Comitê Olímpico do Brasileiro ter um ídolo do esporte brasileiro que nunca havia disputado as Olimpíadas.

Em Paris, dia da abertura tem ataques, metrô fechado e chuva fina

As linhas de trem da França foram alvo de vários atos de sabotagem, incluindo um incêndio criminoso nesta sexta-feira, 26, no que foi descrito como uma “ação coordenada” para interromper as viagens antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. São esperadas 320 mil pessoas ao longo do Rio Sena para acompanhar a festa.

O aeroporto franco-suíço de Bâle-Mulhouse, em Estrasburgo, localizado na divisa entre França e Suíça, suspendeu as atividades temporariamente depois de um “alerta de bomba”, segundo as autoridades locais. A situação também foi confirmada pelos responsáveis pelo local, no perfil oficial do X.

O dia começou cinzento e com os principais jornais dando destaque à previsão do tempo. Por volta das 9h do horário local uma chuva fina começou a cair . As chances de chover na cerimônia que vai reunir uma centena de chefes de estado fica na casa dos 50%.