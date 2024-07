Ônibus lotado perde os freios e bate em carro que cai dentro de igarapé; vítimas são levadas ao PS

João da Cruz, Sâmia Soraya Souza de Oliveira, 30 anos, o condutor de ônibus Luciano Texeira da Silva, 31, Kelly Oliveira Silva, 24, e uma adolescente de 17 anos ficaram feridos após um grave acidente de trânsito, na noite deste domingo (7), no km 8 da Estrada do Quixadá, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o ônibus conduzido por Luciano Teixeira da Silva estava prestava serviço para um igreja evangélica na área de transporte e foi buscar os fiéis que estavam participando do “11° Retiro Espiritual Atraídos pela Cruz” na zona rural do Quixadá. Ao chegar no km 8, descendo em uma ladeira e antes de chegar em uma ponte de madeira que está em péssimas condições, o ônibus começou a buzinar, para avisar que havia perdido o freio e, em seguida, bateu primeiro na traseira de uma motocicleta modelo Factor de cor preta e placa QWO-1E43, conduzida por um homem que estava com a esposa, que em seguida foram arremessados para dentro de uma área de mata.

Em seguida o ônibus bateu na traseira de um carro modelo Honda Fit de cor preto e placa QLY-1F42, conduzido pelo pastor João da Cruz. O carro foi arremessado e caiu de cabeça para baixo da ponte dentro do Igarapé Pirangir.

Dentro do veículo estava Kelly Oliveira Silva, que teve escoriações e luxação no ombro. Uma adolescente de 17 anos teve um trauma no tórax e um fratura no fêmur esquerdo. Samia Soraya Souza de Oliveira, teve dores abdominais, dores na coluna, dores nas costas e não esta respondendo estímulos nas pernas (não estava sentido as pernas) e o pastor João da Cruz, que precisou ser entubado no local e foi levado às pressas para o pronto-socorro com um trauma torácico. O motorista do ônibus identificado como Luciano também precisou de atendimento médico pois estava reclamando de dores.

Populares que passavam no local ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou 4 ambulâncias, sendo uma avançada e duas básicas, o Corpo de Bombeiros Militar também esteve no local com o efeito de busca e salvamento do 1° Batalhão da Polícia Militar e o Batalhão de Trânsito, também estiveram no local, onde a área foi isolada para o trabalho da perícia.

O pastor João da Cruz e a Sâmia Soraya ficaram em estado de saúde grave. Já o Luciano, Kelly e a menor de 17 anos ficaram em estado de saúde estável. Todos foram levados para o pronto-socorro de Rio Branco, para fazerem exames e verificar as condições de saúde.

A perícia de Trânsito foi realizado e o laudo ficará à disposição a cerca de 30 dias, com as possíveis causas do acidente. O veículo ficou dentro do Igarapé e deve ser retirado durante o dia desta segunda-feira (7).