OpenAI lança, em fase de testes, ferramenta de busca para concorrer com o Google

A OpenAI também criou uma barra lateral onde os usuários podem ver mais resultados e fontes com informações relevantes.

SearchGPT é o desafio mais direto da OpenAI ao domínio do Google em buscas desde o lançamento do ChatGPT em 2022, que pegou a gigante da tecnologia de surpresa. Este ano, o Google lançou amplamente seu próprio recurso de busca com IA que sintetiza informações de várias fontes da web. As ações da Alphabet, controladora do Google, caíram cerca de 2% nas negociações intradiárias após o anúncio do teste pela OpenAI.

Outras empresas de IA também estão entrando na batalha das buscas, incluindo a Perplexity, que é apoiada por Jeff Bezos e foi fundada por um ex-funcionário da OpenAI.

Parcerias e preocupações

As empresas de mídia que fornecem o conteúdo para a OpenAI estão cautelosos com parcerias tecnológicas após mais de uma década lidando com os caprichos de empresas de tecnologia, incluindo o Facebook da Meta e o Google, cujas mudanças de produto às vezes podiam desencadear mudanças drásticas no tráfego online.

Suas preocupações foram ainda mais intensificadas quando, no mês passado, a Perplexity reutilizou uma história da revista Forbes para um de seus produtos e não mencionou a fonte da notícia até o final da página. O CEO Aravind Srinivas atribuiu o problema a “arestas ásperas” do produto.

Mesmo assim, muitos jornais e sites veem valor em vender acesso à sua propriedade intelectual para empresas de IA que precisam de enormes quantidades de dados e conteúdo para refinar seus sistemas de IA e criar novos produtos como o SearchGPT.

No ano passado, a OpenAI firmou parcerias com uma lista de editoras de notícias, incluindo Politico e o Business Insider da Axel Springer; a Associated Press; Le Monde; o Financial Times; e a Dotdash Meredith da IAC, que abriga publicações como People e Better Homes & Gardens.

Em alguns desses acordos, a OpenAI ofereceu milhões de dólares em dinheiro e créditos em nuvem para as empresas em troca do direito de treinar novos modelos de IA generativa com base em seu trabalho.

Outros publicadores, incluindo o New York Times, optaram por batalhar contra a OpenAI e seu patrocinador, a Microsoft, no tribunal, alegando em processos judiciais que seu conteúdo foi usado sem permissão para treinar os sistemas da OpenAI. A OpenAI afirmou que o processo do Times não tem mérito.

Em uma declaração incluída no comunicado de imprensa da OpenAI nesta quinta-feira, 25, o CEO da News Corp, Robert Thomson, disse que o CEO Sam Altman e outros líderes da OpenAI entenderam que qualquer busca com IA deve depender das “informações da mais alta qualidade e mais confiáveis fornecidas por fontes confiáveis”.

Por enquanto, o SearchGPT será testado como um produto separado, mas eventualmente a OpenAI planeja integrá-lo ao seu principal serviço, o ChatGPT. As empresas de notícias e criadores estarão entre os primeiros testadores e a OpenAI oferecerá uma lista de espera onde os usuários dos EUA poderão se inscrever para experimentar a ferramenta.