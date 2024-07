Organizador de vaquinha em prol do RS comenta doação de Nego Di

Badin, comediante conhecido como “o colono”, se manifestou após uma matéria da Band revelar que Nego Di teria falsificado informações sobre uma doação destinada a ajudar o Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. De acordo com investigações do Ministério Público, que analisou suas movimentações bancárias, o ex-BBB doou apenas R$ 100 para uma campanha na Vakinha online iniciada por Badin, enquanto nas redes sociais alegava ter contribuído com R$ 1 milhão.

Em vídeo publicado nessa sexta-feira (19/7), Badin explica como se deu o contato inicial de Nego Di para que ocorresse a doação.

“Durante as enchentes, ele ajudou muito na divulgação e teve um dia que ele me chamou e falou ‘cara, quero doar 1 milhão pra Vakinha’. Eu falei ‘maravilhoso, perfeito’. Meu deus, por que eu vou negar uma doação? Falei: ‘cara, mete bala’”, disse o humorista.

Badin afirma que Nego Di teria dito que “um pessoal” iria doar direto para a Vakinha e o valor total de R$ 1 milhão entraria em partes.

“Aí ele me mandou aquele comprovante lá e eu postei e agradeci, porque eu tava feliz mesmo, porque ia entrar uma doação de R$ 1 milhão”, disse.

Ainda no vídeo, Badin disse que não conseguia monitorar se o valor prometido por Nego Di estaria mesmo entrando, pois tinha dias que chegavam mais de R$ 10 milhões na campanha. O gaúcho também enfatizou que o dinheiro foi completamente administrado pelo Instituto Vakinha.

Veja: