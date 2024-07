Otaviano Costa passa por cirurgia no coração após descobrir doença grave

O apresentador Otaviano Costa, 51 anos, informou nesta segunda-feira (22/7) que passou por uma cirurgia no coração após ter sido diagnosticado com um aneurista da aorta ascendente torácica.

O artista, que é casado com a atriz Flávia Alessandra, descobriu o problema de saúde após sentir dores no tórax, em baixo do peito, e procurar um médico. O resultado do exame veio na véspera do aniversário da esposa. Nesta segunda-feira, uma semana após a cirurgia, o apresentador recebeu alta hospitalar e, muito emocionado e sem fôlego, deu detalhes sobre o assunto, ainda no quarto do hospital. (veja o vídeo ao final da matéria)

“O ecocardiograma detectou algo que estava colocando minha vida em risco. Eu estava com aneurista da aorta ascendente torácica em um níuvel muito perigoso. E a qualquer momento eu poderia ter o rompimento da minha aorta e isso seria irreversivel. O aneurisma é um inchaço da veia. E no meu caso foi provocado na válvula bicúspide, quer dizer é válvula tricúspide, mas eu nasci com uma válvula bicúspide, ou seja, o normal é ter três pazinhas, mas eu só tenho duas. E com isso, joga muitoe, aleatório do dia dia, como puxar uma mala, fazer um supino, uma disputa de bola de futebol, poderia seria fatal”, explicou Otaviano Costa.

O apresentador afirma que esperou passar o aniversário de Flávia Alessandra para revelar à família o diagnóstico que tinha recebido. Depois, ele viajou para São Paulo onde realizou consulta com o médico cardiologista Roberto Kalil e, após uma nova bateria de exames, foi apontado que a cirurgia seria o melhor caminho para solucionar o problema.

Alguns dias se passaram entre a consulta e o procedimento cirúrgico. E, segundo Otaviano Costa, esses dias desperteram emoções variadas, mas parecia que tudo tinha gosto de despedida. “A cabeça começou girar, porque não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia muito invasiva. Abre o externo, que é esse osso do peito. E eu fui tomado por um turbilhão de emoções. Pra mim era quase que a última vez pra tudo. Última vez dormindo com as minhas meninas no quarto, com as minhas filhas, vendo filme com elas, vendo balé, vendo apresentação de São João delas, comendo pipoca e vendo filme, enfim, cheio de altos e baixos. Mas sabendo que era fundamental a cirurgia, conversei comigo mesmo e me dominei pela coragem” ponderou.

A cirurgia foi realizada no hospital Sírio Libanês em São Paulo no dia 10 de julho. Segundo informou Otaviano Costa, o procedimento durou cerca de sete horas. O apresentador afirmou que estar muito agradecido pelo sucesso da cirurgia e ciente da que terá que reaprender a viver. Ele afirmou que cada nova pequena conquista, como tomar banho em pé, é uma vitória.

Ao final do vídeo publicado no Instagram, o artista faz um alerta e pede que todos façam exames de rotina e procurem um médico para ajudar a identificar eventuais problemas de saúde antes que seja tarde.

“Um simples através de um simples ecocardiograma eu descobri isso. Um ecocardioagra que você faz no Sus, no hospital do coração da sua cidade, enfim. Não deixe de consultar. Porque a partir do momento que você faz uma consulta você descobre um negócio como esse que eu tive e você consegue mapear, descobrir o que vai fazer e traçar os melhores caminhos possíveis pra você não sofrer nenhum risco de vida”, alertou Otaviano Costa.