Paróquia de Rio Branco realiza ação para alimentar famílias carentes: “festa do amor e da comunhão”

A Paróquia São Lucas realizou mais uma ação de partilha de alimentos na comunidade da Cidade do Povo na última quarta-feira (03).

“Foram preparados 140 kits com legumes e frutas variados que alimentam o corpo e a caridade de toda nossa comida. Venha participar dessa festa do amor e da comunhão no CENTRO PASTORAL SÃO LUCAS – AREA MISSIONÁRIA DA CIDADE DO POVO [sic]”, escreveu o Padre Massimo Lombardi nas redes sociais.

A iniciativa, que acontece regularmente no Centro Pastoral São Lucas, tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social da região.

Nesta edição, foram montados 140 kits com legumes e frutas variadas, doados por fiéis e pela comunidade local. O trabalho de seleção, organização e distribuição dos alimentos foi realizado por um grupo de voluntários paroquianos.

