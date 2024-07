Passageira confunde banheiro com saída de emergência de avião e voo é cancelado na China

Uma passageira confundiu o banheiro com a saída de emergência de um avião, e a aeronave precisou ser esvaziada. O caso aconteceu na China, na última quinta-feira (4). O voo CA2754 sairia da cidade de Quzhou com destino a Chengdu, no sudoeste do país.

Segundo informações do jornal South China Morning Post, essa era a primeira vez que a mulher voava. Com a aeronave ainda em solo, ela abriu a saída de emergência por engano, fazendo com que o escorregador de evacuação fosse acionado. Após o incidente, o voo precisou ser cancelado.

Os passageiros afetados foram transferidos para um hotel e receberam uma indenização de 400 yuans (R$ 300) cada. A mulher que abriu a porta de emergência também foi levada ao hotel para interrogatório pela polícia.

Em relato ao South China Morning Post, um homem afirmou que todos ficaram assustados quando a porta foi aberta.

“Quando o escorregador de evacuação saltou, até os comissários de bordo ficaram assustados. A passageira estava em lágrimas quando ouviu que precisaria pagar pelos danos”, disse o passageiro.

Na China, a abertura não autorizada da saída de emergência de aviões é ilegal e pode gerar multas e detenção administrativa. Dependendo do modelo da aeronave, o custo de ativação de uma porta de saída de emergência varia de 100.000 a 200.000 yuans (R$ 153 mil).