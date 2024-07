Pastor vítima de acidente com ônibus tem 7 costelas quebradas e está entubado na UTI

Homem que estava em carro, com mais quatro pessoas, que foi empurrado por um ônibus para fora de uma ponte localizada em ramal na Estrada do Quixadá se encontra em estado grave.

Identificado como pastor da Assembleia de Deus, João da Cruz, o homem teve sete costelas fraturadas, sendo quatro do lado direito e três do lado esquerdo, além de apresentar edema pulmonar, fratura na clavícula e escápula. Da Cruz segue entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro

Junto dele estavam outros integrantes da igreja, como a missionária Samya Soraya, que precisou passar por cirurgia na vértebra T12 da coluna.

Mesmo com o procedimento tendo sido considerado um sucesso, a mulher segue sem os movimentos dos membros inferiores e a totalidade do resultado só poderá ser observada com o decorrer dos dias.