Peeling de fenol: laudo do IML aponta causa da morte de vítima

O resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a morte do paciente Henrique Chagas, de 27 anos, que morreu após procedimento conhecido como peeling de fenol, foi causada por um edema pulmonar agudo.

Segundo o laudo, concluído nesta quarta-feira (17) e divulgado pela TV Globo, ele teria retido uma quantidade excessiva de líquido no pulmão após inalar o fenol aplicado no rosto. Esse comprometimento na função pulmonar ocasionou uma parada cardíaca, que levou ao óbito do paciente. Henrique Chagas morreu no início de junho, instantes após fazer o procedimento em um estúdio na Zona Sul de São Paulo. A influenciadora Natalia Becker, dona do estabelecimento, foi indiciada por homicídio culposo. Ela não tinha formação na área da saúde e aprendeu a técnica em curso on-line