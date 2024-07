Pega-Pega se apresenta na próxima quarta pelo Concurso Estadual de Quadrilhas

A Junina Pega-Pega, uma das maiores quadrilhas juninas do Acre, se apresentará, na quarta-feira, 17, no 22º Concurso Estadual de Quadrilhas, que acontecerá no Calçadão Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Com o tema ‘São João de Todos os Tempos’, o grupo trás para a arena de folguedos dois estilos conhecidos como tradicional e estilizado. A troca de figurino ocorre em meio ao espetáculo que é realizado em blocos de casamento e dança.

Com 28 anos de história, a ‘JPP’ possui diversos títulos como: heptacampeã do Concurso Estadual de Quadrilhas do Acre, tricampeã dos festivais do Sesc e Circuito Junino. Além disso, já participou de sete vezes do Nacional de Quadrilhas.

A marcadora Nathy Lima fala sobre a expectativa para a apresentação e de como inicia o trabalho da junina.

“Estamos nos preparando para levar um grande espetáculo para o público. Nosso trabalho de temporada começa ainda no fim do ano com reuniões para debatermos o tema que pretendemos trabalhar, bem como o figurino, músicas e coreografia. Em janeiro, damos início aos ensaios e começamos a colocar em prática tudo que pretendemos fazer na temporada. E nada melhor que ser ovacionado pelo público, isso é gratificante”, pontua.

A junina campeã irá representar o Acre no Concurso Nacional de Quadrilhas, previsto para ocorrer nos dias 27 e 28 de julho, em Brasília (DF).

Veja o cronograma completo: