PF apura suspeita de ataque hacker a sistema de informação do governo

A Polícia Federal (PF) foi acionada sobre o “incidente de segurança cibernética” ocorrido na última terça-feira (23/7), que afetou o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do governo federal. A investigação da PF está sendo conduzida pela Diretoria de Crimes Cibernéticos, segundo apurou o Metrópoles.

O ataque foi comunicado nesta quarta-feira (24/7) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O sistema é responsável pelo andamento eletrônico de processos administrativos de nove ministérios e dois outros órgãos. Além da própria Gestão, foram afetados os ministérios da Fazenda; do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio; dos Povos Indígenas; do Planejamento e Orçamento; da Previdência Social; da Igualdade Racial; das Mulheres; e do Empreendedorismo.

Segundo o Ministério da Gestão, não foram impactados os serviços ofertados ao cidadão via Gov.br. “As equipes de TI [tecnologia da informação] já estão tratando o incidente para que os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível”, informou a pasta, em nota.

Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o SEI é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos, e tem como objetivo promover a eficiência administrativa. O SEI integra o Processo Eletrônico Nacional (PEN), uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades da administração pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônico.