Pit-bull é morto com tiro após invadir casa e atacar cão do vizinho

Um cachorro foi morto a tiros após invadir a casa do vizinho e atacar o cachorro dele, no bairro Pioneiro, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (17) e o tiro foi disparado pelo tutor do animal agredido.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de disparo de arma de fogo e omissão de cautela de animais e se deslocou ao local.

Em contato com autor dos disparos, ele explicou à polícia que um cachorro da raça Pitbull do vizinho pulou o muro da casa e atacou o cachorro dele, da mesma raça.

Inicialmente ele tentou separar os animais, conta, mas também foi atacado pelo animal do vizinho. Ele, então, sacou uma arma e efetuou um disparo com o intuito de assustar o cachorro. O tiro, no entanto, acabou acertando o animal, causando a morte do cachorro.

Segundo ele, não é a primeira vez que o animal do vizinho invadia a casa dele para atacar os animais dele. Ele relata que, na semana passada, outro animal já havia sido morto pelo cachorro do vizinho.

Indagado a respeito da arma de fogo, ele disse ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). Ele apresentou a documentação da arma de fogo e autorização para porte.

Em contato com vizinho, ele relatou que não estava em casa na ocasião do fato. Ele disse ainda que deixou o cachorro preso nos fundos da casa, não sabendo explicar como ele escapou.

Ambos foram levados para mais esclarecimentos na delegacia de polícia. O caso é investigado.