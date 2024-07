Pokémon Unite: veja tier list de personagens, builds, gameplay e download

Assim como nos demais jogos do mesmo estilo, Pokémon Unite permite participar de partidas casuais e ranqueadas, geralmente no formato 5v5, com duração limitada a 10 minutos. Há também um modo chamado de Batalha Rápida, com partidas de 5 minutos em mapas menores, com 3 ou 4 jogadores por equipe. Em ambos os casos, vence o time que marcar mais pontos ao final.