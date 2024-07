Policiais prendem assaltante e recuperam moto minutos após roubo em Rio Branco

José de França Alves, 33 anos, foi preso na noite desta terça-feira (23) em flagrante pelos policiais do RPM do 1° Batalhão logo após roubar uma motocicleta. A vítima, uma mulher que estava em frente ao Museu da Borracha, na Avenida Ceará, não reagiu. Nervosa, ela não lembra se o assaltante tinha uma arma de fogo, mas, com medo e sob violenta ameaça, entregou a moto e saiu pedindo ajuda.

Os policiais do RPM, que têm intensificado as abordagens e patrulhamentos nesta região, ouviram a ocorrência via rádio e iniciaram a busca pelo indivíduo e pela moto. Jonas, na tentativa de descaracterizar a moto, havia retirado o baú. Mesmo assim, foi parado pelo RPM e, após as devidas averiguações e confirmação, recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram realizados os trâmites legais.

Segundo informações da polícia, Jonas já tem passagens e recentemente foi preso por tentativa de homicídio, mas estava solto e cometendo crimes novamente.