Prefeito Zequinha Lima destaca Janaína Tercas como possível vice em evento de suinocultura

Na manhã desta quinta-feira, 11 de julho, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, participou de um evento promovido pelo governo do estado, onde foram discutidos negócios relacionados à cadeia produtiva da suinocultura no Juruá.

O evento contou com a presença da empresária Janaína Tercas, destacada como uma forte candidata a compor a chapa do prefeito nas próximas eleições municipais.

Durante o evento, nossa reportagem conversou com o prefeito Zequinha Lima, que comentou sobre as tratativas para a escolha de seu vice na chapa majoritária deste ano. O prefeito revelou que vários nomes estão sendo considerados, mas destacou especialmente a empresária Janaína Tercas.

“Estamos tratando e conversando. Você nunca pode se antecipar demais e atropelar o processo de discussão. É natural que, na construção de uma chapa majoritária, esgotamos todo o processo de diálogo com os partidos envolvidos na indicação. O bom é que temos nomes excepcionais, como a Janaína Tercas, que é um excelente nome. Temos também a irmã Milka, a Delce e o Adonis. O que precisamos agora é amadurecer as conversas com os partidos e forças políticas, para, em breve, podermos anunciar quem vai compor a chapa com Zequinha Lima”, disse o prefeito.

Além de Zequinha Lima, o evento contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Gonzaga, que também comentou sobre a possível inclusão de Janaína Tercas na chapa.

“Primeiro, a Janaína é uma pessoa muito conhecida na cidade, de uma família tradicional. Ela é muito comunicativa e trabalhadora, com um grande acesso entre os empresários e industriais da região do Juruá. Sem dúvida, é uma excelente pré-candidata para ajudar o prefeito Zequinha Lima e contrapor a candidata Jéssica Sales”, afirmou o presidente do Legislativo.

O evento destacou não só a importância da suinocultura para a região, mas também as articulações políticas em andamento para as próximas eleições municipais, com Janaína Tercas emergindo como um nome de destaque para a vice-prefeitura de Cruzeiro do Sul.