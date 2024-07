Prêmio de Comunicação do Governo do Acre: confira modalidades e premiações

Como forma de estimular e valorizar a produção jornalística local, o Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre chega à 2ª edição com aumento no valor total dos prêmios e inclusão de uma nova modalidade. Neste ano, o concurso irá premiar seis categorias: Texto, Áudio, Telejornalismo, Web vídeo, Foto e Estudante.

A secretária de Comunicação Nayara Lessa enfatizou a importância da iniciativa como forma de reconhecimento ao jornalismo acreano: “O trabalho sério desses profissionais é fundamental para que possamos informar, prestar contas à sociedade sobre atos e ações de governo. O prêmio é uma forma de valorizar ainda mais esse trabalho”.

Regulamento

As inscrições para o 2º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre deverão ser realizadas no período de 21 a 31 de outubro de 2024, no site https://agencia.ac.gov.br.

Poderão ser inscritas reportagens publicadas por profissionais da imprensa nos veículos de comunicação de jornalismo do estado do Acre (jornal, rádio, telejornal, sites, portais etc), veiculadas entre os dias 1º de janeiro e 20 de outubro de 2024.

Com abrangência em todo o Acre, o Prêmio de Comunicação do governo do Estado busca estimular e valorizar a produção jornalística que contenha conteúdos que contribuam para o cumprimento do dever constitucional de dar publicidade aos atos e ações de governo, de relevância para a sociedade acreana, estimulando a comunicação social nas mais diversas áreas, como agricultura, educação, cultura, cidadania, direitos humanos, meio ambiente, segurança pública e turismo, entre outras.

Categorias

O 2º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre contemplará as seguintes modalidades:

– Texto: matérias publicadas por profissionais em veículos impressos (jornais e revistas) sediados no Acre, bem como em portais, sites de notícias ou mídias digitais;

– Áudio: conteúdos jornalísticos veiculados por profissionais em emissoras de rádio sediadas no Acre ou podcasts produzidos no Acre e publicados em plataformas de streaming ou digitais;

– Telejornalismo: conteúdos jornalísticos veiculados por profissionais em canais de televisão sediados no Acre;

– Web vídeo: vídeos produzidos no Acre e publicados em canais de jornalismo nas plataformas digitais;

– Foto: fotos publicadas por profissionais em matéria de veículos impressos (jornais, revistas ou outros) ou virtuais (blogs, sites, portais).

– Estudante: concedido à melhor reportagem, produzida em texto, áudio ou vídeo, por acadêmico da área jornalística ou áreas afins, publicada em jornal impresso ou portais digitais sediados no Acre, observando-se as peculiaridades técnicas adequadas a cada meio e canal de comunicação.

Premiação

Este ano, o concurso concederá, ao todo, R$ 107 mil em premiações, sendo R$15 mil para os primeiros colocados nas modalidades Texto, Áudio, Telejornalismo, Web Vídeo e Foto. Os segundos colocados vão receber premiação no valor de R$ 5 mil. Na categoria Estudante, o prêmio para o primeiro melhor avaliado será de R$ 5 mil e de R$ 2 mil para o segundo colocado.

As inscrições poderão ser feitas pela internet, por meio do site https://agencia.ac.gov.br. A cerimônia de premiação será realizada no dia 28 de novembro.

Em caso de dúvida ou dificuldade na inscrição, o candidato poderá entrar em contato via e-mail [email protected].