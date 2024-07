Preta Gil lança autobiografia em comemoração aos seus 50 anos

A cantora Preta Gil lança sua autobiografia “Preta Gil: os primeiros 50” como maneira de celebrar suas cinco décadas de vida.

O livro, lançado pela Globo Livros, entra em pré-venda nesta sexta-feira (5) e tem como data de lançamento oficial 8 de agosto, data de seu aniversário de 50 anos.

Nele, Preta Gil conta sua trajetória desde a infância até a vida adulta, trazendo relatos sobre sua vida pessoal e profissional. Ela deve explorar seus momentos de sucesso, como seu bloco de carnaval e carreira artística, e também as passagens mais difíceis de sua vida, como a descoberta e a luta contra o câncer e o fim de seu casamento.

O livro ainda conta com imagens de arquivo pessoal e foto de capa por Lita Cerqueira, fotógrafa baiana reconhecida por registrar a cultura negra brasileira. E também possui texto do editor e jornalista Guilherme Samora.

“Sinto que estou meio que na metade do caminho. Sei que não é fácil esse lance de autoconhecimento. Estou revendo, entendendo, processando e me redescobrindo. A vida me deu a chance de enfrentar um câncer, de terminar relações que não me enriqueciam e de começar outras. Me deu a chance de ser avó! E de ser cada vez mais Preta”, diz a cantora.