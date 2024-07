Professora de escola católica é presa após enviar fotos ‘sexualmente explícitas’ para adolescente de 14 anos

Uma professora de uma escola católica em Delaware, nos EUA, foi acusada de enviar fotos “sexualmente explícitas” para uma ex-aluna de 14 anos. Segundo as autoridades locais, Alanis Pinion, de 24 anos, foi presa nesta quinta-feira (18) pela Polícia do Condado de New Castle. As informações são do jornal americano New York Post.