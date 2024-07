Professora lança livro em Brasileia com apoio da prefeita Fernanda Hassem

Quinta-feira 04, noite de celebração e emoção, no lançamento do livro Brasiléia: Nas Páginas de Nossa História, de autoria da professora Gislene Salvatierra.

O evento faz parte da programação do aniversário da cidade de Brasiléia,que dia 03 comemorou de essa114 anos do município.

O auditório do centro cultural Sebastião Dantas, ficou lotado de convidados e autoridades que disputavam espaço para participar e prestigiar a noite de autógrafos da poeta e professora Gislene Salvatierra,que acompanhada da Prefeita Fernanda Hassem, Secretária Municipal de Cultura Enage Peres familiares fez o lançamento oficial do seu livro.

A obra que conta em 350 páginas os fatos e relatos de fundadores e moradores antigos da cidade e é um resgate histórico memorável para essas e futuras gerações de Brasileia.

Biografia

Gislene Salvatierra, acreana, filha de Brasileia, escritora, professora, graduada em letras, membro da Academia de Letras, atualmente é sub-chanceler no Instituto Brasileiro de Cultura Internacional ( InBrasCi), Presidente da Academia de Letras e Artes de Brasileia e membro da Pastoral da equipe da liturgia da Paróquia Nossa Senhora das Dores

Prefeita Fernanda Hassem em sua fala emocionada destacou a importância do lançamento do Livro Brasileia: Nas Páginas da Nossa História para o município. “Hoje o meu coração está muito feliz e grato a Deus por ter a oportunidade de ser testemunha desde o início desse momento lindo de ver a nossa história eternizada no Livro Brasileia: Nas Páginas da Nossa História. Quem ganha esse presente é toda a população do nosso município. Professora Gislenel Salvatierra é um patrimônio vivo de Brasileia que merece todo nosso carinho, respeito e reverência por essa grande obra da nossa história e da literatura também.” Enfatizou

Aurora do Livro Professora Gislene Salvatierra agradeceu familiares e amigos pela realização desse sonho. “Agradeço à minha família, Igreja católica , secretaria municipal de cultura por todo apoio em nome da nossa prefeita Fernanda Hassem. Que me acompanharam desde o início da minha luta publicar este livro que penso que servirá como fonte de pesquisa e conhecimento da história de nosso querido município. Ensinemos às novas gerações o caminho das pedras para que eles dêem continuidade aos trabalhos que estamos deixando como legado. Eu aprendi a ler e amar desde criança através do meu pai me presenteou com uma coleção de 18 livros, tesouro da juventude, livros estes que me acompanharam até 2012 quando a enchente levou todos os registros que eu tinha da época, lembranças dos desfiles que contavam a história do Brasil e da nossa querida de Brasileia.” Ressaltou.